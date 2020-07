Joachim Kesiigha wordt de eerste zwarte scheidsrechter in de eerste klasse van het Belgische basketbal

Volgend seizoen zullen er in de EuroMillions League drie nieuwe scheidsrechters aan het werk zijn. Het gaat om Quincy Dom, Thomas De Vliegher en Joachim Kesiigha. De laatstgenoemde wordt de eerste zwarte scheidsrechter in de eerste klasse.

Goed nieuws uit de basketbalwereld. Met Joachim Kesiigha zal er namelijk voor het eerst een zwarte scheidsrechter aan het werk zijn in de eerste klasse van het Belgische basketbal. Kesiigha fluit al 13 jaar en was het voorbije seizoen aan het werk in de eerste klasse van de vrouwen en de tweede klasse van de mannen.

Volgens Het Nieuwsblad zal de 27-jarige Belg met Rwandese roots, net zoals Dom en De Vliegher, starten als stagiair. Kesiigha, Dom en De Vliegher zullen de eerste en tweede klasse combineren om genoeg ervaring op te doen.