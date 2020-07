Kan de NBA wel heropstarten? 25 spelers zijn besmet

Het is nog steeds niet duidelijk of de NBA wel zal kunnen heropstarten. De Amerikaanse basketbalcompetitie zou op 30 juli heropstarten met de 22 beste ploegen in Disney World, maar er zijn op dit moment 25 spelers besmet met het coronavirus.

Er zijn heel wat twijfels rond de heropstart van de NBA. Het plan is om de competitie in Disney World af te werken met de beste 22 ploegen, maar het coronavirus zou opnieuw roet in het eten kunnen strooien. Volgens Het Laatste Nieuws werden er al meer dan 300 testen uitgevoerd en daaruit bleek dat 25 spelers besmet zijn met het virus. Bij de Denver Nuggets werd zelfs het trainingscentrum gesloten, omdat er enkele spelers, zoals sterspeler Jokic, positief hebben getest. Al deze spelers moeten nu in isolatie, maar het wordt ongetwijfeld een race tegen de klok om de competitie op 30 juli te heropstarten.