De schrik zit er goed in: nu kan ook Antetokounmpo niet meer in complex van zijn club trainen

Ook het leven van een sterspeler zoals Giannis Antetokounmpo wordt sterk beïnvloed door het coronavirus. De trip naar Disney World om het NBA-seizoen af te werken staat voorlopig nog op het menu, maar ondertussen sluiten steeds meer clubs de deuren van hun trainingscomplex.

Er zijn al een behoorlijk aantal positieve besmettingen vastgesteld in de NBA en vele clubs vrezen dat door verder te blijven trainen het enkel nog erger zal worden. Eerder besloot Denver, Brooklyn, Miami en de LA Clippers al om hun trainingscomplex te sluiten.

OOK KINGS SLUITEN COMPLEX

Verschillende Amerikaanse media meldden dat ook Milwaukee, koploper in de NBA en ploeg van Giannis Antetokounmpo, besloten heeft om geen trainingen meer in zijn complex toe te laten. Ook de Sacramento Kings zouden tot dat besluit gekomen zijn, uit vrees voor een verdere verspreiding van het coronavirus.

De spelers van hierboven genoemde clubs zijn dus aangewezen op individuele trainingen. Wanneer iedereen in Florida is, zouden er per bubbel wel weer groepstrainingen gehouden kunnen worden.