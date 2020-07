Talentvolle Bosniër met geschiedenis bij Washington Wizards tekent contract bij Bergen

In het basketbal heeft Bergen een talentvolle Bosniër aangetrokken. Het gaat om Ajdin Penava, een 32-jarige power forward. Hij speelde in de universiteit van Marshall en in 2018 nam hij met de Washington Wizards deel aan de Summer League.

Ajdin Penava gaat voor een Belgisch avontuur. De 23-jarige Bosniër komt over van Baskonia Vitoria, een ploeg uit de Spaanse competitie. Penava is een power forward en volgens Het Nieuwsblad was hij op de universiteit van Marshall goed voor gemiddeld 15 punten. Penava heeft zelfs een verleden in de NBA Summer League, want in 2018 speelde hij mee met de Washington Wizards.