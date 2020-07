Kunnen de Antwerp Giants niet meteen rekenen op hun nieuwkomer? Hij moet een coronatest ondergaan

Kenneth Speedy Smith is één van de nieuwe spelers van de Antwerp Giants voor volgend seizoen. Hij wordt in augustus in Antwerpen verwacht, maar hij zal eerst nog een coronatest moeten ondergaan.

Kenneth Speedy Smith zou volgens Het Nieuwsblad in Israël in contact gekomen zijn met het coronavirus. Hij voelt zich goed en er zijn momenteel geen symptomen, maar hij zit wel in quarantaine en hij zal donderdag een coronatest ondergaan.

Het voorbije seizoen speelde Kenneth Speedy Smith al in de Belgische competitie, want hij was aan de slag bij Spirou Charleroi, maar nu speelde hij als interim bij Maccabi Haifi. Volgend seizoen zal hij dus uitkomen voor de Antwerp Giants en als het coronavirus het toelaat komt hij in augustus aan in Antwerpen.