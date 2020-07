Spirou Charleroi haalt imposante Hongaarse center

Ondanks dat de coronacrisis ook in het basketbal welig tiert, proberen onze Belgische clubs zich toch te versterken. Spirou Charleroi haalt alvast een boomlange Hongaar binnen.

De Hongaarse center György Golomán meet 2 meter en 11 centimeter. De 25-jarige was de twee voorbije seizoenen actief bij in Japan en bij Yokohama B-Corsairs en Yamagata Wyverns.

Daarvoor was de Hongaar in Amerika actief bij G-ploeg van NBA club New York Knicks en bij Westchester Knicks.