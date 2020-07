LeBron James gaat niet voor boodschap op shirt bij hervatting

Als NBA-spelers een boodschap op hun shirt mogen dragen om op te komen voor de Black Lives Matter-beweging, zal LeBron James niet een van hen zijn.

De NBA-competitie heeft de spelers afgelopen week wel toegestaan om berichten op de achterkant van hun shirt te dragen. LeBrond zal het gewoon bij zijn achternaam houden. "Ik feliciteer iedereen die besluit om dat wel te doen. Het is gewoon iets dat niet echt bij mijn missie en doel past", reageert James.

Vooropgestelde slogans

De spelers kunnen kiezen uit enkele slogans zoals I Can't Breathe, Freedom, Anti-Racist en Equality. Die laatste zou de meest gekozen slogan zijn door de spelers.

James is wel geëngageerd en nam het vroeger regelmatig op tegen racisme. "Ik had graag mijn eigen ding op mijn rug laten zetten. Ik had wel enkele dingen in gedachten. Maar ik heb geen nood aan iets dat op mijn rug staat opdat de supporters begrijpen wat mijn missie is", geeft de Amerikaan mee.