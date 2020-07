Veruit grootste naam die al positief testte: sterspeler van Houston Rockets heeft het coronavirus

In aanloop naar de herstart van de NBA blijven er steeds meer besmettingen gemeld worden in de sport. Nu is ook een hele grote naam onder de spelers positief. Russell Westbrook, één van de sterren van Houston, heeft het coronavirus opgelopen.

Westbrook heeft zelf bekendgemaakt dat hij positief testte op Covid-19 op zijn sociale media. Ook tal van andere spelers hebben al positief getest. Met Nikola Jokic was daar ook al wel een sterkhouder van één van de teams bij, maar Westbrook is met voorsprong de grootste naam binnen de NBA tot dusver die het virus heeft opgelopen. "Ik voel me momenteel goed, ik ben in quarantaine, en ik kijk er naar uit om mijn ploegmaats weer te vervoegen wanneer ik groen licht krijg", laat Westbrook nog weten. "Dank aan allen voor de goede wensen. Neem dit virus alsjeblief ernstig." pic.twitter.com/Kq7CE26TxD — Russell Westbrook (@russwest44) July 13, 2020 De 31-jarige Westbrook speelde elf jaar lang voor Oklahoma City, alvorens in 2019 naar Houston te verhuizen. Naast het terrein is hij bekend voor zijn aparte klederdracht.