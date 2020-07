Roel Moors blijft in Bundesliga aan de slag en ruilt van club met opvolger

Na zijn vertrek bij Antwerp Giants bleef het avontuur van Roel Moors bij het Duitse Bamberg beperkt tot één seizoen. De Belgische coach werd er ontslagen na het verlies in de kwartfinales van de play-offs. Moors heeft met Göttingen een nieuwe ploeg gevonden.

In dat ene jaar in Duitsland heeft Moors dus toch zijn stempel gedrukt, om zo in de gratie van Göttingen te komen staan. Hij kan dus gewoon in de Bundesliga actief blijven. Moors loodste Bamberg naar een zevende plaats in de competitie. Zijn nieuwe ploeg, Göttingen, eindigde negende.

NIEUWE PLOEG BOUWEN

Moors tekende bij Göttingen een contract voor één seizoen met een optie op een extra jaar. Hij zal wel een volledige nieuwe ploeg moeten uitbouwen. Alle spelers bij Göttingen zijn immers einde contract en kunnen dus naar een andere club.

Opvallend: Johan Roijakkers, de Nederlander die de opvolger van Moors is bij Bamberg, was de vorige trainer bij Göttingen.