Aantrekkelijke loting in Champions League voor Oostende: twee trips naar Turkije en tegenstanders uit topcompetities

Oostende gaat opnieuw een Champions League-campagne tegemoet en weet nu ook tegen welke ploegen het zal opnemen. De loting is verre van onaardig, met tegenstanders als Hapoel Jeruzalem, Darussafaka Istanbul en nog drie andere ploegen.

In de eerste ronde van de Champions League komt Oostende dus toch enkele teams met naambekendheid tegen. Clubs als het Israëlische Hapoel Jeruzalem en het Turkse Darussafaka Istanbul hebben toch een goede reputatie. Met Turk Telekom Ankara zit er nog een tweede Turkse ploeg in groep C, de poule waar ook Oostende is in terechtgekomen.

Daarnaast zit er ook met Burgos een ploeg uit Spanje - een topland in het basketbal - in en ook het Italiaanse Brindisi en het Franse Limoges zijn tegenstanders van Oostende. Er komt ook nog een ploeg bij uit de kwalificaties: Fribourg, Cluj, Igokea of Sporting Lissabon.

TENERIFE EN GALATASARAY WACHTEN OP BERGEN

Ook Bergen kan zich via de kwalificaties nog plaatsen voor de CL. Het moet dan wel de maat nemen van Wloclawek, Bakken Bears en Hapoel Tel Aviv. Indien dat lukt, komt Bergen in de eerste ronde in een poule met Tenerife, Strasbourg, Sassari, Peristeri Athene, Riga, Galatasaray Istanbul en Vilnius.