Belgisch toptalent verlengt contract bij Filou Oostende: "Geen betere optie in België"

Bij Filou Oostende maken ze werk van de toekomst. Daarom hebben ze besloten om het contract van Simon Buysse open te breken. De 22-jarige small forward tekende een nieuw contract van vijf jaar.

Buysse was uiteraard tevreden met zijn contractverlenging. "Nadat coach Gjergja zijn contract had verlengd, ging het snel. In België zie ik geen betere opties dan Filou Oostende. Ze gaan hier voor continuïteit en het is zeer positief dat Filou Oostende heel Belgisch zal zijn", aldus Buysse.