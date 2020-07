Goed nieuws voor de Denver Nuggets: sterspeler mag opnieuw trainen

De NBA gaat binnenkort opnieuw van start, maar bij heel wat ploegen zijn er nog enkele problemen. Zo zijn er heel wat spelers besmet met het coronavirus. De Denver Nuggets kregen dan weer wel goed nieuws, want sterspeler Nikola Jokic is coronavrij.

Binnenkort staat de heropstart in de NBA op het programma en de Denver Nuggets zullen toch al met iets meer vertrouwen aan de competitie beginnen. Het was namelijk lang niet duidelijk of ze op sterspeler Nikola Jokic konden rekenen.

De Servische center had enkele weken geleden positief getest op het coronavirus, maar volgens Sporza is hij opnieuw helemaal de oude. Jokic zal er dus bij zijn in Orlando, waar de heropstart op het programma staat. Denver is een outsider voor de titel, want de ploeg van Jokic staat op de derde plaats in het westen.