Ploegmaat van Emma Meesseman moet dan toch spelen voor de Washington Mystics in de WNBA: "nu moet ik mijn leven riskeren of mijn loon opgeven"

Elena Delle Donne zal dan toch moeten aantreden in de WNBA. Ze had een medische uitzondering aangevraagd, maar het medische panel van de WNBA heeft beslist dat ze toch kan spelen.

Elena Delle Donne is niet te spreken over deze beslissing van het medische panel. Ze schreef een open brief waarin ze meer uitleg gaf. "Mijn dokter gaf aan dat ik beter niet kan spelen dit seizoen, dus ik begrijp de beslissing niet."

"Ik neem 64 pillen per dag om mijn ziekte onder controle te houden. Nu moet ik mijn leven riskeren of mijn loon opgeven. Ik ga het bespreken met mijn vrouw en mijn arts en dan ga ik een beslissing moeten nemen."