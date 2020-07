Zion Williamson laat trainingskamp in Orlando achter zich vanwege familiale omstandigheden

De heropstart van de NBA staat voor de deur, maar Zion Williamson heeft het sportcomplex in Orlando, Florida verlaten.

De power forward heeft het complex van Walt Disney meteen verlaten en heeft nog geen datum geprikt op een terugkeer. Al zou hij wel hebben laten weten de intentie hebben nog voor de heropstart van de NBA terug te willen zijn. Op 31 juli start de NBA opnieuw op.

"We respecteren de beslissing van Zion om het NBA-kamp te verlaten", klinkt het bij de New Orleans Pelicans. "Uit respect voor zijn familie gaan we ook niet dieper in op het onderwerp."

Voor Williamson wacht er sowieso een periode van quarantaine bij terugkeer. De power forward zal vier dagen getest worden en afhankelijk van die tests wordt de quarantaine verlengd of niet.