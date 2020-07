Ordane Kanda-Kanyinda gaat opnieuw in Nederland aan de slag

Ordane Kanda-Kanyinda heeft een nieuwe club gevonden. Hij gaat opnieuw aan de slag bij Rotterdam. Het contract van de Belgian Lion werd bij Spirou Charleroi in november ontbonden, maar zijn proefcontract bij Heroes Den Bosch leverde geen vast contract op.

Ordane Kanda-Kanyinda gaat, volgens Het Nieuwsblad, bij Rotterdam aan de slag. Daar was hij in het seizoen 2017-2018 al aan de slag en de Belgian Lion was er toen goed voor een knap gemiddelde van 18,4 punten, 5,5 rebounds en 5 assists.

De afgelopen jaren speelde hij in de Belgische competitie bij Kangoeroes Mechelen en Spirou Charleroi, maar in november werd zijn contract bij de laatstgenoemde club ontbonden. Hij mocht daarna op proef bij Heroes Den Bosch, maar het leverde geen vast contract op. Kanda-Kanyinda gaat nu dus terug naar de club waar hij in het verleden uitstekend heeft gespeeld.