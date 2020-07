Enkele NBA-spelers zijn niet te spreken over bepaalde coronamaatregelen

De NBA gaat op 30 juli opnieuw van start en er zijn enkele strikte maatregelen om er voor te zorgen dat het coronavirus niet kan uitbreken tussen de spelers. Zo is er zelfs een lijn waar mensen naar kunnen bellen als ze denken dat bepaalde spelers de regels niet volgen.

Zo kwamen er al veiligheidsagenten over de vloer bij Jimmy Butler, maar volgens Het Nieuwsblad ging het om vals alarm. Er was heel wat geluid, maar de NBA-ster was alleen aan het trainen.

Bij Dwight Howard was het wel prijs. De center van de LA Lakers zou niet de hele tijd zijn mondmasker dragen. De spelers mogen alleen een mondmasker af doen tijdens het eten, de trainingen of als de speler alleen is op zijn kamer. Howard werd dan ook op de vingers getikt.

Het Nieuwsblad meldt dat de lijn op weinig positieve feedback rekenen bij de spelers. Rudy Gobert, de eerste NBA-speler die was besmet met het virus, vindt het zelfs zielig als iemand er gebruik van zou maken.