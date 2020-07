Belgian Lion zet internationale carrière voort in Spanje

Belgian Lion Jonathan Tabu verhuist van Frankrijk naar Spanje. De Congolese Belg speelde bij ESSM Le Portel maar verkast nu naar het Catalaanse Baxi Manresa.

Bij Portel streed Tabu tegen de degradatie maar daar moet hij zich nu geen zorgen meer om maken. In Spanje eindigde Baxi Manresa op een 13e plek met 18 ploegen.

De point-guard van de Belgian Lions is niet aan zijn proefstuk toe in Spanje. Voor zijn Franse periode, was hij actief bij Fuenlabrada, Bilbao Basket en CAI Zaragoza. Ze weten in Catalonië dus heel goed welk type speler ze binnenhalen.