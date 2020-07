Goed nieuw met oog op heropstart NBA: geen nieuwe positieve coronagevallen

In de NBA werd een laatste testronde gedaan om te kijken of er spelers besmet zijn met het coronavirus. Er kwam goed nieuws uit de bus, want er zijn geen positieve coronagevallen, waardoor er dus niets de heropstart in de weg kan staan.

De basketbalfans kijken er al lang naar uit, maar op 30 juli is het zo ver. Dan staat de heropstart van de NBA op het programma. Toch waren er de laatste weken heel wat problemen omwille van het coronavirus. Er lijkt nu echter niets meer de heropstart in de weg te kunnen staan, want na een laatste testronde blijkt dat geen enkele speler besmet is met het coronavirus. Er moet zich dus niemand afzonderen en alle ploegen kunnen op volle sterkte aan de heropstart beginnen.