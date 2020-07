Sterkhouder van LA Clippers heeft afgehaakt voor de heropstart

Een aderlating voor de LA Clippers. De ploeg zal het bij de heropstart van de NBA zonder Patrick Beverley moeten doen. De point guard zal er niet bij zijn omwille van familiale redenen. Ook Montrezl Harrell is er niet bij.

Problemen voor de LA Clippers. Als de NBA zal heropstarten, moeten ze het zonder Patrick Beverley doen. Volgens Het Nieuwsblad heeft de point guard de bubbel in Orlando verlaten om familiale redenen.

Het is een aderlating voor de Clippers, want ze doen nog volop mee voor de titel en lopen net achter de Lakers in het westen. Beverley was de voorbije maanden een belangrijke speler. Ook Montrezl Harrell, een sterkhouder, heeft al afgehaakt.