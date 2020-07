Meesseman wint duel der Belgian Cats bij WNBA-start: ploeg van Allemand in de pan gehakt

De WNBA is na uitstel door corona nu toch van start gegaan en naast Emma Meesseman speelt er nu nog een andere Belgische in de Amerikaanse competitie. Jullie Allemand komt in actie bij Indiana. Dat kreeg wel meteen een pak slaag te verwerken van de ploeg van.... Meesseman.

Emma Meesseman en de Washington Mystics verdedigen dit seizoen hun titel. Ze begonnen aan hun campagne uitgerekend tegen het Indiana Fever van Julie Allemand. Beide Belgische speelsters kregen een basisplaats van hun ploeg.

14 PUNTEN VOOR MEESSEMAN

Pure logica in het geval van Meesseman, een opsteker voor Allemand. Meesseman nam ook meteen haar verantwoordelijkheid bij Washington door 14 punten, 5 rebounds en 3 assists te laten noteren. Allemand had ook een verdienstelijke inbreng met 8 punten en 3 assists voor Indiana.

Het was weliswaar ruimschoots onvoldoende om Washington in de problemen te brengen. Bij de rust was de match al gespeeld, want Washington leidde toen al met 62-35. De eindstand was 101-76 in het voordeel van Washington. Alle wedstrijden worden gespeeld in Bradenton, Florida.