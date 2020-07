Kyrie Irving doneert 1,5 miljoen euro aan WNBA-speelsters

Kyrie Irving heeft zich van zijn beste kant laten zien. De Amerikaanse basketter doneert maar liefst 1,5 miljoen euro aan het KAI Empowerment Initiative.

Die organisatie steunt WNBA-speelsters die omwille van COVID-19 of de strijd tegen sociale onrechtvaardigheid hun seizoen moesten afzeggen. Zo lieten onder meer Natasha Cloud en Jewell Loyd het aankomende seizoen aan zich voorbijgaan.

"Of iemand nu beslist om voor sociale rechtvaardigheid te vechten, basketbal te spelen, zich te concentreren op fysieke of mentale gezondheid, of gewoon contact te maken met zijn familie, dit initiatief kan hopelijk hun prioriteiten en beslissingen ondersteunen", zei de Amerikaanse superster.