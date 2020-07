Krijgen we een heel seizoen NBA zonder fans? "Kans is reeël"

Morgen gaat de NBA weer van start, voorlopig zonder publiek. Maar de situatie rond het virus lijkt er niet op te verbeteren en dus bestaat de kans dat het nog wel even zo zal blijven.

Alle NBA-spelers zitten in het Walt Disney World Resort in Orlando, waar ze één grote bubbel vormen. Zo lopen de spelers weinig risico op besmetting en kan de competitie worden afgewerkt.

"Ik had eerst schrik dat het op een gevangenis ging lijken", geeft Michele Roberts van de spelersvakbond aan. "Ik had het gevoel dat ze opgesloten gingen zitten. En hoe veel je het hen ook naar wens probeert te maken, een mooie gevangenis blijft een gevangenis."

"Maar ik heb ondertussen eens een kijkje genomen en het valt allemaal reuze mee. Het ziet er perfect uit."

Maar Roberts denkt niet dat de situatie snel zal veranderen en sluit ook niet uit dat het volgende NBA-seizoen op deze manier wordt afgewerkt. "Ik ben niet van het kamp Trump. Ik denk niet dat dit over twee weken afgelopen is. De kans is reeël dat we ook volgend seizoen zonder publiek zullen spelen."