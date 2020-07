Meesseman blijft foutloos in WNBA, maar grootste klepper moet nog komen

Emma Meesseman en haar ploeg de Wahington Mystics hebben hun start in de WNBA niet gemist. De Belgian Cat won haar twee openingsduels.

De tegenstander van afgelopen nacht was alleszins geen makkelijke opgave. De winnaars van de WNBA van vorig jaar moesten het opnemen van Connecticut Sun, de verliezend finalist van vorig jaar.

Meesseman had met haar 6 rebounds en 8 assists ook een groot aandeel in de 94-89 zege van de Mystics. Donderdag staan ze echter voor een nog grotere klepper. Grote titelfavoriet Seattle Storm is dan de tegenstander van Meesseman en co.

Komende nacht speelt Julie Allemand, de andere Belgian Cat in de WNBA, met Indiana Fever tegen Phoenix Mercury