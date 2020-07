🎥 WNBA: Belgian Cat Julie Allemand pakt uit met een fantastisch blockshot

Julie Allemand heeft de heropstart van de WNBA niet gemist met Indiana Fever. De ploeg van onze landgenote klopte Phoenix Mercury en Allemand droeg haar steentje bij aan de overwinning.

De 106-100 overwinning tegen Phoenix Mercury was de eerste zege voor Julie Allemand in de WNBA. De 24-jarige point guard had het overigens erg naar haar zin. Ze stond ongeveer een half uur op het parket en pakte uit met een weergaloos blockshot. Geniet u maar mee van deze fantastische actie van de Belgian Cat.