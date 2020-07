NBA is back: Lakers winnen strijd om LA, ook eerst getroffen Utah Jazz begint met zege

Na een onderbreking van vijf maanden is de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA weer helemaal terug. LA Lakers en Utah Jazz begonnen met een zege.

De wedstrijden werden afgewerkt in Orlando, dus van een stadsderby tussen LA Lakers en LA Clippers was niet echt sprake. Maar de Lakers mogen zich wel voor even de beste franchise van Los Angeles noemen, want ze klopten de rivaal met 103-101.

👌 The BEST 3-pointers from opening night of the NBA Restart in Orlando! #MtnDew3PT pic.twitter.com/0KELCVy9dx — NBA (@NBA) July 31, 2020

De uitblinkers bij de mannen in het geel was Anthony Davis met 34 punten. In de andere partij van donderdagnacht trok Utah Jazz aan het langste eind. De Jazz werd als eerste getroffen door het coronavirus, want Gobert testte als eerste positief. De New Orleans Pelicans werden met 106-104 geklopt.

Voor de play van de dag gaat het om een fantastische aanvallende rebound van James of een geniale assist van Williamson