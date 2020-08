🎥 Giannis geeft voor het eerst visitekaartje af in Florida, Harden de held van Houston in ware klassieker

Giannis Antetokounmpo heeft in zijn eerste match in Florida meteen getoond waarom zijn Milwaukee Bucks voorlopig het beste rapport hebben in de NBA. Daar heeft de Griek zelf veel mee te maken en dat bleek ook nog eens tegen Boston. Dallas en Houston zorgden voor een nog groter spektakel.

Boston strijdt ook nog steeds voor de betere plaatsen in de Eastern Conference, maar in het vierde kwart zijn meerdere erkennen in Milwaukee. Bij het ingaan van de laatste 12 minuten stond het nog gelijk. De 36 punten en 15 rebounds van Giannis Antetokounmpo gaven finaal mee de doorslag. Milwaukee won met 119-112.

De NBA-passage in Florida heeft alvast één thriller van formaat opgeleverd. Het was één en al offense tussen Dallas en Houston. Porzingis nam Dallas op sleeptouw, Harden was bij Houston in nog betere doen. Houston maakte in de tweede helft een achterstand van tien punten goed. Zo stond het 139-139 na de reguliere speeltijd. In de verlenging maakte Houston het af: 149-153.

Nog een belangrijke uitslag was er in de wedstrijd tussen Portland en Memphis. Ook die moest tijdens de verlenging beslist worden. Na 48 minuten was het 124-124. Portland haalde het na overtime met 140-135. Memphis legt voorlopig beslag op het laatste playoffticket voor ploegen uit de Western Conference, maar eerste achtervolger Portland krijgt dat nu ook weer in het vizier.