🎥 Meesseman lijdt met haar team eerste en nipte nederlaag, Lowry smeert Lakers verlies aan in topper

Vannacht is er onder meer door Emma Meesseman in Amerika weer gebasket op het hoogste niveau. Zij leed met haar ploeg Washington Mystics een eerste nederlaag na een thriller tegen Chicago. In de NBA won titelverdediger Toronto van de LA Lakers, met dank aan een sterke Kyle Lowry.

Meesseman had met Washington de eerste drie partijen gewonnen. Tegen Chicago Sky was het echter de hele match spannend. Aan de rust stond het 35-37 voor Chicago. Ook aan het einde van de match was er een verschil van twee punten. Chicago haalde het met 86-88.

Cheyenne Parker was de matchwinnares en had voor Chicago de beslissende driepunter laten optekenen. De 9 punten, 9 rebounds en 6 assists van Meesseman volstonden zo dus niet. De volgende match komt er voor haar pas woensdag aan met een duel met Las Vegas. Julie Allemand neemt het met Indiana Fever zondagnacht op tegen Atlanta.

In de NBA stonden er ook weer heel wat aantrekkelijke affiches op het programma. Toronto won de topper tegen LA Lakers met 107-92. Kyle Lowry leverde met 33 punten een enorme bijdrage. LA Clippers, de tweede in het westen, hakte New Orleans in de pan met 126-103. Zo nemen de Clippers verder afstand van Denver, dat met 105-125 de boot in ging tegen Miami.

Voorts vielen er ook nog enkele individuele prestaties van jewelste te noteren. De afwezigheid van enkele sleutelspelers werd bij Indiana opgevangen door een geweldige match van TJ Warren, die maar liefst 53 punten scoorde. Zo hilep hij zijn team aan een 127-121-zege. Philadelphia-sterkhouder Joel Embiid werd dus niet beloond voor zijn 41 punten en 21 rebounds.