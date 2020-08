Allemand gooit hoge ogen in WNBA, James Harden sluipt top-5 van het 3-punter klassement in

Indiana Fever en Julie Allemand waren een klasse te sterk voor Atlanta (93-77). Onze landgenote speelde het langst bij Indiana en zorgde bijna voor een triple-double (dubbele cijfers wat betreft punten-assists-rebounds). Ze haalde 10-9-7.

Ook in de NBA werd er gespeeld. Houston Rockets haalde het tegen Milwaukee Buck (120-116) en James Harden lukte drie driepunters. Dat brengt zijn totaal in de NBA op 2.300 stuks en daarmee sluipt hij de top-5 van het all-time klassement binnen.

Congrats to @JHarden13 of the @HoustonRockets on becoming the 5th player in @NBAHistory with 2,300 3-pointers made! pic.twitter.com/foK2KemLNR