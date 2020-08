LA Lakers zeker van eerste plaats in het westen, Memphis Grizzlies kunnen opnieuw niet winnen

De LA Lakers zullen de reguliere competitie al zeker afsluiten op de eerste plaats. Het team van LeBron James won deze nacht met 116-108 van de Utah Jazz, dankzij onder meer 42 punten van Anthony Davis.

De LA Lakers hadden iets recht te zetten, want enkele dagen geleden verloren ze van de Toronto Raptors na een matig optreden. Tegen de Utah Jazz deden de Lakers het wel uitstekend. Het werd 116-108 dankzij 42 punten van Anthony Davis en 22 punten van LeBron James.

Voor de achtste plaats in het westen is het enorm spannend. De Memphis Grizzlies hebben voorlopig nog twee wedstrijden meer gewonnen dan de Portland Trail Blazers, maar deze nacht verloren de Grizzlies wel voor de derde keer op rij. De New Orleans Pelicans wonnen met 99-109.

Andere wedstrijden:

Toronto Raptors - Miami Heat: 107-103

Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder: 121-113

Indiana Pacers - Washington Wizards: 111-100

San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers: 130-132