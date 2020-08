NBA: LA Lakers verliezen opnieuw, Portland Trail Blazers zetten Memphis Grizzlies onder druk

De LA Lakers zijn er opnieuw niet in geslaagd om te kunnen winnen. Gisteren verloren ze van OKC en vannacht waren de Houston Rockets met 97-113 te sterk. De LA Clippers en de Milwaukee Bucks konden dan weer wel winnen.

De LA Lakers zijn al zeker van de eerste plaats in het westen en dus konden ze voor de wedstrijd tegen de Houston Rockets roteren. Ze stonden echter tegenover een ontketende James Harden, want de guard hielp de Rockets met 39 punten, 12 assists en 8 rebounds aan een 97-113 zege.

De LA Clippers konden dan weer wel winnen. Ze haalden het met 126-111 van de Dallas Mavericks. Kawhi Leonard was de uitblinker met 29 punten. De Milwaukee Bucks, de leider in het oosten, wonnen met 116-130 van de Miami Heat. Giannis Antetokounmpo scoorde 33 punten en had 12 rebounds.

De strijd voor het laatste ticket voor de play-offs in het westen blijft razend spannend. De Memphis Grizzlies staan voorlopig nog op de achtste plaats, maar de Portland Trail Blazers en Phoenix Suns zijn aan een opmars bezig. Vannacht wonnen de Trail Blazers met 125-115 van de Denver Nuggets en de Suns haalden het met 99-114 van de Indiana Pacers. In een vrij overbodige wedstrijd tussen de Sacramento Kings en de New Orleans Pelicans trokken de Kings met 125-140 aan het langste eind.