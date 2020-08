Topper tussen Boston Celtics en Toronto Raptors op het programma in de NBA

In de NBA zitten ze in de laatste weken van de reguliere competitie. Elke dag staat er wel een topper op het programma en het is vandaag niet anders. In het oosten zullen de Boston Celtics en de Toronto Raptors het tegen elkaar opnemen.

Met de Toronto Raptors en de Boston Celtics staan vanavond de nummers twee en drie in het oosten tegenover elkaar. Bij Toronto zijn ze goed begonnen aan de heropstart want ze wisten hun eerste drie wedstrijden te winnen. Ze zijn dan ook de favoriet om de wedstrijd van vanavond te winnen, want de Celtics verloren al twee van hun vier wedstrijden. Voor de New Orleans Pelicans staat er een belangrijke wedstrijd op het programma, want als ze nog kans willen maken op de play-offs zullen ze vanavond moeten winnen tegen de Washtington Wizards. Andere wedstrijden: Utah Jazz- San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies Sacramento Kings - Brooklyn Nets Orlando Magic - Philadelphia 76ers