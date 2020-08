Verdienstelijke Allemand en Meesseman verliezen, Memphis en Orlando naar NBA play-offs en Toronto krijgt rammel

Bij het basketnieuws uit Amerika hebben we uiteraard aandacht voor Belgian Cats Julia Allemand en Emma Meesseman. Die konden opnieuw niet winnen. In de NBA zijn Brooklyn en Orlando zeker van deelname aan de play-offs en verloor Toronto kansloos van Boston.

Julie Allemand kwam opnieuw aan de tip-off voor Indiana Fever. De point guard maakte zelf een prima beurt. Vier van haar zeven shots waren raak, wat resulteerde in 12 gemaakte punten. Ook deelde Allemand 6 assists uit en plukte ze 2 rebounds. Dat volstond niet om haar ploeg aan winst te helpen. Minnesota was vooral in kwarts 2 en 3 op dreef. Het klopte Indiana met 87-80.

Ook Emma Meesseman was opnieuw geen overwinning gegund en zij is het winnen in de VS toch wat meer gewend. Haar Washington ging echter met 74-66 onderuit tegen New York. Meesseman zelf viel weinig te verwijten, ze maakte 17 punten.

Toronto had in de NBA onlangs nog gewonnen van LA Lakers, maar kreeg in de topaffiche tegen Boston geen voet aan de grond. De hele wedstrijd lang waren de Raptors op achtervolgen aangewezen. Boston kwam geen enkele keer op achterstand en kon na het derde kwart zijn voet van het gaspedaal halen. Dan nog kon Toronto een afstraffing niet vermijden. Het werd 100-122.

De strijd om de play-off tickets woedt ondertussen verder. Brooklyn won van Sacramento met 119-106 en is zo zeker van deelname aan de play-offs. Ook Orlando zit bij de acht beste teams in de Eastern Conference, ondanks een 108-101-nederlaag tegen Philadelphia. De nummer acht in het westen, Memphis, is ook weer wat dichter bij de play-offs nadat het Oklahoma versloeg met 121-92.