🎥 Doncic redt Dallas en smeert Milwaukee nederlaag aan in verlenging, wisselend succes voor ploegen uit LA

De ster van Luka Doncic blinkt nog wat mooier. In een klassieke topmatch tegen Milwaukee was de sterkhouder van Dallas bepalend. Ook andere topteams kregen niets cadeau. De LA Clippers wonnen nog wel van Portland, de Lakers gingen onderuit tegen Indiana.

Dallas-Milwaukee werd een klassieker om duimen en vingers vanaf te likken. Brook Lopez nam Milwaukee op sleeptouw, Doncic schittterde bij Dallas. Milwaukee stond 112-119 voor met twee minuten te gaan, maar Doncic sleepte er met vrijworpen verlengingen uit: 119-119.

Daarin nam Dallas onmiddellijk afstand. Milwaukee probeerde nog wel om de kloof te dichten, maar kwam toch te kort. Dallas haalde het met 136-132. Doncic kwam uiteindelijk uit op 36 punten, 14 rebounds en 19 assists: alweer een duizelingwekkende triple-double van de point guard.

Er was nog een andere wedstrijd waar overtime aan te pas kwam. Denver haalde het na twee verlengingen van Utah met 134-132. LA Clippers had geen verlengingen nodig, maar moest wel knokken voor de zege. Het won met 117-122 van Portland. De Lakers leden opnieuw een nederlaag. TJ Warren had met 39 punten een groot aandeel in de zege van Indiana: het werd 116-111.

In de marge van deze wedstrijden geraakte bekend dat er nog drie spelers in aanmerking komen voor de titel van MVP, meest verdienstelijke speler van het seizoen. Het zijn de te verwachten namen: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), LeBron James (LA Lakers), James Harden (Houston).