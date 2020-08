Allemand verslaat team van Meesseman, enkele duels in NBA play-offs reeds gekend

Het duel der Belgian Cats in de WNBA is gewonnen door Julie Allemand. Washington Mystics, de ploeg van Emma Meesseman, kon zijn favorietenrol immers niet waarmaken tegen Indiana. In de NBA enkele belangrijke uitslagen met het oog op de play-offs en een stunt van Brooklyn tegen de Clippers.

Allemand startte deze keer bij Indiana als shooting guard, want Kelsey Mitchell startte als point guard. Laatstgenoemde werd ook topschutter in deze wedstrijd met 29 punten. Allemand was goed voor 13 punten, 5 assists en 6 rebounds.

Meesseman was de beste schutter bij Washington Mystics met 19 punten en had daarna 3 assists en 2 rebounds. Het was onvoldoende om Washington, dat het voorlopig moeilijk heeft als titelverdediger, te behoeden voor de nederlaag. Indiana legde de basis voor de zege in een sterk tweede kwart en won met 91-84.

TORONTO EN MILWAUKEE KENNEN TEGENSTANDERS

In de NBA liggen al enkele ontmoetingen uit de play-offs vast. Brooklyn verraste LA Clippers met 120-129 en verzekerde zich zo van een matchup tegen Toronto, dat Memphis klopte met 108-99. Orlando verloor van Boston met 122-119 na een verlenging en komt in het oosten in de play-offs uit tegen eerste reekshoofd Milwaukee.

In het westen zijn New Orleans en Sacramento dan weer uitgeschakeld voor de play-offs. Phoenix, Portland, San Antonio en Memphis strijden nog voor de achtste plek in de Western Conference. Lillard schitterde trouwens voor Portland met zijn 51 punten tegen Philadelphia: de Blazers wonnen de match ook met 124-121.