Straffe prestatie: Julie Allemand opnieuw "Defensive Player of the Week" in de WNBA

Het gaat goed met Julie Allemand in de WNBA. Ze is daar als een komeet uit de startblokken geschoten en ze wordt voorlopig zelfs gezien als één van de revelaties van het seizoen. Nog niet zo lang geleden wist ze zelfs te winnen van Emma Meesseman en de Washington Mystics.

Haar sterke prestaties van de voorbije week zijn opnieuw niet onopgemerkt gebleven. Allemand is namelijk voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot "Defensive Player of the Week".

When you're 5'9" and you block someone who is 6'6" it's pretty much guaranteed ✋🏼



Our PG @JulieAllemand added 3 blocks, 3 steals & 13 rebounds to earn her second straight @Marion_Health Defensive Player of the Week 💪🏼 pic.twitter.com/J9aokKEuqn