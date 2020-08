De race om het laatste ticket voor de play-offs: inhaalbeweging nog mogelijk, maar Lillard heeft de kaarten in handen

Spanning troef in de NBA: wie gaat met het laatste ticket voor de play-offs aan de haal? Damian Lillard is in dat debat de absolute X-factor. De point guard lijkt Portland eigenhandig richting postseason te spelen. Doet hij het ook in de laatste match of wipt er nog een ander team over zijn ploeg?

De stand Zo ziet de rangschikking in de Western Conference er momenteel uit onder de teams die nog kans maken op die ene resterende plek in de play-offs. Memphis, Phoenix en San Antonio hebben allen een achterstand van een halve wedstrijd op Portland, dat de plek momenteel in handen heeft. De kloof is dus nog overbrugbaar. Portland 34-39

Memphis 34-39

Phoenix 33-39

San Antonio 32-38 Het speelschema Elk van de ploegen die nog hoop mogen koesteren heeft nog één competitiewedstrijd voor de boeg. Allen spelen ze donderdagnacht. Portland neemt het op tegen Brooklyn, een ploeg uit het oosten die al zeker is van de play-offs. Als Portland wint, gaat het altijd naar de play-offs. De Grizzlies moet het opnemen tegen Milwaukee, volgens de statistieken de beste ploeg uit de competitie.De hoop is dus miniem in Mephis. Phoenix wacht een ontmoeting met Dallas, de nummer zeven uit het westen. San Antonio wacht nog een duel tegen de nummer zes, Utah Jazz. Portland: vs Brooklyn Memphis: vs Milwaukee Phoenix: vs Dallas San Antonio: vs Utah De vorm Ook hier goed nieuws voor Portland. Damien Lillard zit in bloedvorm. Vijftig punten scoren per match, zelfs meer dan zestig punten: allemaal geen probleem. De kleine guard heeft het intrinsieke talent om in zijn eentje een wedstrijd te beslissen. De ploeg met de beste vorm? Phoenix Suns, dat liefst zeven zeges op rij heeft geboekt. Komt de inhaalrace nog op tijd?