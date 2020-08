Nederlagen voor Meesseman en Allemand, zestiger(!) van Lillard houdt Blazers op koers voor play-offs

Het zijn niet de meest vrolijke tijden voor Emma Meesseman in de WNBA. Speelde ze met de Washington Mystics vorig seizoen nog kampioen, dan verloor de titelverdediger nu al voor de vijfde keer op rij. Ook het Indiana van Julie Allemand leed een nederlaag.

De vorige vier nederlagen hadden het vertrouwen bij Washington zichtbaar aangetast. Tegen Minnesota Lynx lukte er weinig en werd het een afstraffing: 48-68. Meesseman haalde wel nog dubbele cijfers: ze scoorde 10 punten, plukte 6 rebounds en deelde 2 assists uit. In totaal zit ze nu aan 10 000 rebounds in haar carrière: een mijlpaal voor de Belgian Cat.

Op persoonlijk vlak vergaat het haar dus wel nog goed en hetzelfde geldt voor Julie Allemand. Zij was de speelster met de meeste speelminuten bij Indiana Fever. De 6 punten, 6 assists en 3 rebounds van Allemand konden wel niet verhinderen dat Las Vegas Indiana klopte met 98-79.

In de NBA is het steeds meer lonken naar de play-offs. In het westen is het nog een race om dat laatste ticket. Damian Lillard verbaasde onlangs nog met een vijftiger en deed nog straffer tegen Dallas met maar liefst 61 punten. Zijn ploeg Portland won hierdoor met 131-134 van Dallas en vat de laatste match aan op die felbegeerde achtste plaats in de Western Conference.

Concurrent Memphis verloor bovendien van Boston met 107-122. Leider Milwaukee tankte nog wat extra vertrouwen door Washington te verslaan met 113-126.