Zeges voor Raptors en Clippers, al zeven matchups uit de play-offs liggen vast

De Toronto Raptors en de LA Clippers hebben nog wat extra vertrouwen getankt met het oog op de play-offs in de NBA. Beide topteams wonnen woensdagnacht hun wedstrijd. Ondertussen is het ook al grotendeels duidelijk hoe de eerste ronde in de play-offs er zal uitzien.

Toronto stond tegen Philadelphia op een gegeven moment 16 punten in het krijt, maar trok de scheve situatie dankzij een goede collectieve inspanning nog recht: 121-125. LA Clippers nam de maat van Denver in de tweede helft met en won met 111-124. Er waren nog twee andere wedstrijden. Houston-Indiana eindigde op 104-108 en Oklahoma-Miami op 116-115.

BOSTON-PHILADELPHIA IN HET OOSTEN

Donderdagnacht valt de beslissing over wie er met het laatste ticket voor de play-offs aan de haal gaat. Zeven van de acht matchups in de eerste ronde liggen al vast. In het oosten zijn ze reeds alle vier gekend. Volgende ontmoetingen komen eraan: Milwaukee-Orlando, Miami-Indiana, Boston-Philadelphia en Toronto-Brooklyn.

In de Western Conference al zeker de volgende series: Oklahoma-Houston, Denver-Utah en LA Clippers-Dallas. Het is enkel nog niet bekend tegen wie de LA Lakers, eerste reekshoofd in het westen, het zullen openemen. Portland heeft de beste kaarten, maar het kan ook nog Memphis, Phoenix of San Antonio worden.