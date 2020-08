Damian Lillard verzekert Portland van ticket voor play-ins

De spanning was er om te snijden, maar uiteindelijk haalde Portland Trail Blazers het met 134-133 van de Brooklyn Nets. Lillard was weer de grote uitblinker, met dit keer 41 punten.

Lillard pakte ook weer uit met een driepunter vanaf de middenlijn. Het leverde hem al de bijnaam 'Logo Lillard' op.

🚨 DAME FROM THE LOGO 🚨



He's got 33, POR down 6 early in the 4Q.



