Toronto en Clippers geven visitekaartje af in laatste competitiematch, alle aandacht nu naar play-in

Het was uitkijken of topteams Toronto en LA Clippers nog voor een statement zorgden in hun laatste match in de reguliere competitie. Dat deden ze eigenlijk wel, want hoewel ze veel andere spelers speelkansen gaven, wonnen ze toch nog hun wedstrijd.

Voor Toronto was de tegenstand niet min met een ploeg als Denver Nuggets tegenover zich. Ook Denver gaf zijn toppers niet te veel minuten. Hetzelfde bij de Raptors, al speelde een ervaren man als Marc Gasol wel nog een kwartiertje. Toronto won alleszins met 117-109. Ook winst voor LA Clippers, al scheelde het bijzonder weinig. Na 48 minuten stond het tegen Oklahoma 87-87. In de verlenging maakte de ploeg uit Los Angeles vier punten meer en stelde het de zege veilig: het werd 120-116. Nu is het op naar de play-offs, maar om het laatste ticket te verdelen, is er nog een play-in nodig. PLAY-IN TUSSEN PORTLAND EN MEMPHIS Die zal gespeeld worden tussen Portland en Memphis. Porland plaatst zich voor de play-offs als het één wedstrijd kan winnen. Memphis moet twee matchen winnen om naar de play-offs te gaan. Terwijl die in zicht komen, is er in de NBA ook een ontslag gevallen. Chicago heeft de samenwerking met coach Jim Boylen stopgezet.