Portland maakt het af in play-in en maakt zich op voor serie tegen Lakers, Meessseman en Allemand verliezen

Zou het Portland worden of dan toch niet? Hoogspanning in Florida, want eindelijk kon de beslissing vallen over het laatste ticket voor de play-offs. Dat gebeurde ook, want Portland maakte het af in de play-in tegen Memphis. In de WNBA beleeft Emma Meesseman barre tijden.

Een play-in tussen Portland en Memphis moest de laatste deelnemer aan de play-offs in de NBA aanduiden. Portland had aan één zege genoeg om zich van zijn plek in de play-offs te verzekeren. Memphis moest twee keer aan het langste eind trekken. Portland wist het in de eerste match van de play-in meteen af te maken. En dit ondanks een hele sterke Ja Morant bij Memphis, goed voor 35 punten. In een heerlijke partij met veel offense wisselden de kansen constant. Portland begon het laatste kwart met een achterstand van zeven punten, maar won alsnog met 126-122. De beloning? Een serie tegen de LA Lakers in de eerste ronde van de play-offs. AMPER SCORES VOOR BELGIAN CATS In de WNBA vergaat het Emma Meesseman het seizoen nadat ze met Washington de titel behaalde veel minder goed. De Mystics zijn al een tijd op de sukkel en kunnen het tij voorlopig niet keren. Las Vegas klopte Washington met 88-73. Meesseman kende ook zelf een off-day en geraakte niet verder dan 2 punten. Julie Allemand scoorde ook slechts 4 punten voor Indiana, dat met 76-90 verloor van de LA Sparks.