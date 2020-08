Toronto start met overwinning, Donovan Mitchell scoort 57 punten

De play-offs van de NBA zijn van start gegaan. Titelverdediger Toronto is alvast sterk aan de competitie begonnen door te winnen van Brooklyn Nets.

Toronto begon enorm sterk en bouwde een voorsprong van 33 punten uit, mede dankzij een sterke Fred VanVleet. Maar na het tweede kwartier begon het te slabakken bij de Raptors en kwam Brooklyn terug tot acht punten. Uiteindelijk hield Toronto wel stand en won het met 134-110.

Denver en Utah maakte er een aangename partij van en na vier quarters stond de stand gelijk (115-115). Na verlengingen trok Denver de overwinning alsnog over de streep. Bij Utah was Donovan Mitchell de absolute uitblinker. Met 57 punten zette hij het derde hoogste aantal punten in een play-offweddstrijd in de geschiedenis van de NBA neer. Enkel Elgin Baylor (61 punten) en Michael Jordan (63 punten) deden al beter.

Boston won van Philadelphia met 109 tegen 101 en Dallas Mavericks verloor van LA Clippers met 118-110. Luka Doncic was wel weer in goede doen voor Dallas. Doncic kwam tot 42 punten. De uitsluiting van Porzingis deed Dallas de das om.