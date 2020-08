🎥 Julie Allemand heeft scalp van de leider beet, Milwaukee en LA Lakers langszij in play-offs

Julie Allemand blijft sterk op dreef in de WNBA. Mede dankzij de inbreng van de Belgian Cat kon haar ploeg Indiana Fever voor een stunt zorgen. Het nam de maat van Seattle Storm, dat de stand aanvoert. In de play-offs in de NBA hebben de Bucks en de Lakers hun eerdere nederlaag uitgewist.

Seattle kon elf zeges in twaalf matchen voorleggen: een rapport om u tegen te zeggen. Indiana was niet onder de indruk en Allemand al helemaal niet. Met 12 punten, 7 rebounds en 6 assists stak ze op allerlei terreinen weer een handje toe. Indiana haalde het met 90-84 en blijft zo ook in de race om de play-offs. Het staat momenteel zevende. In de NBA zijn de play-offs al bezig en verloren topreekshoofden Milwaukee en LA Lakers hun eerste match. Werk aan de winkel dus voor Milwaukee tegen Orlando, dat op een sterke Nikola Vucevic kon rekenen. Zijn 32 punten waren onvoldoende om de Bucks van de zege te houden. Met 111-96 trokken ze de stand in hun serie weer gelijk. DAVIS SCOORT BIJ DE VLEET Dat deed ook LA Lakers tegen Portland met 111-88. Bij Lillard, de ster van Portland, geraakte de vinger uit de kom. De uitblinkersrol was deze keer voor Anthony Davis. Die maakte voor de Lakers in amper 30 minuten tijd 31 punten. Houston staat ondertussen 2-0 voor tegen Oklahoma. Ook geraakte er nieuws bekend met het oog op de NBA draft. De Minnesota Timerwolves zullen als eerste ploeg een talent naar keuze mogen aanduiden.