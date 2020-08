LeBron James en LA Lakers nemen leiding in play-offs

LeBron James was in grote vorm bij LA Lakers tegen Portland Trail Blazers. De Lakers konden de overwinning over de streep trekken en nemen de leiding in hun play-offs.

LeBron James was goed voor maar liefst 38 punten en was zo de grote verantwoordelijke voor de 116-108 zege van de Lakers. De Lakers hebben nu een 2-1 voorsrpong op de Blazers. Bij Miami Heat waren Adebayo en Butler de twee spilfiguren. Butler zorgde voor 27 punten, terwijl Adebayo er 22 scoorde. Adebayo was ook nog eens goed voor 11 rebounds. Miami won met 124-115 van Indiana Pacers en heeft een comfortabele 3-0 voorsprong. Met 35 punten, 11 rebounds en 7 assists was het al Giannis Antetokounmpo dat de klok sloeg bij de Milwaukee Bucks. Dankzijk de 121-107 overwinning tegen Orlando Magic komen de Bucks weer op voorsprong (2-1). De laatste wedstrijd die gisteren werd afgewerkt was die tussen Houston Rockets en Oklahoma City Thunder. Bij Oklahoma scoorden vier spelers meer dan 20 punten en dat zorgde uiteindelijk voor een 119-107 overwinning. Oklahoma maakt het zo terug spannend, maar Houston leidt nog met 2-1.