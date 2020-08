Nick Nurse verkozen tot beste coach uit NBA

Nick Nurse, voormalig coach van Oostende, is in de NBA verkozen tot de beste coach.

Het is al een hele poos geleden dat Nurse nog coach was van Oostende. In 1998 mocht hij na een half jaar weer vertrekken. Maar ondertussen werd hij wel al coach van het jaar in de G-League en nu dus ook in de NBA.

Nick Nurse werd vorig jaar kampioen met de Toronto Raptors en heeft zijn overwinning daaraan te danken.

Met 470 punten werd hij ruimschoots eerst. Budenholzer (Milwaukee) werd tweede met 147 punten, terwijl Billy Donovan (Oklahoma) derde werd met 134 punten.