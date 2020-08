Geen EK 3x3 in België: internationaal kampioenschap is afgelast

Wie uitkeek naar het internationaal topsportevent in België, zal teleurgesteld zijn door de afgelasting van het EK 3x3 basketbal. Dat EK zou normaal in september doorgaan op de Antwerpse Groenplaats, maar daar komt nu dus niets van in huis.

De FIBA heeft aangekondigd dat alle landencompetities dit jaar niet zullen doorgaan. Zo wil de FIBA verdere risico's met het oog op de volksgezondheid vermijden. Dat wil ook zeggen: geen EK 3x3 basketbal. Zonde, nu dat net zou doorgaan in België. Het 3x3 basketbal, waarbij drie spelers een team vormen, heeft enorm aan populariteit gewonnen. Hopen maar dat een volgende editie wel in België zal kunnen plaatsvinden. Ook de WK's voor de U18 en de U23 zijn overigens afgeschaft.