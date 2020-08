Toronto Raptors en Boston Celtics zeker van plaats in de volgende ronde

In de NBA zijn de ploegen bezig aan de eerste ronde van de play-offs. In het oosten hebben Toronto Raptors en Boston Celtics zich al weten te plaatsen voor de tweede ronde, want ze wonnen allebei vannacht hun vierde wedstrijd.

De Toronto Raptors namen het in de eerste ronde op tegen de Brooklyn Nets. De Raptors stonden voor deze nacht al 3-0 voor en aan één overwinning hadden ze dus genoeg om zich te plaatsen voor de tweede ronde. Ze wonnen ook de vierde wedstrijd vrij vlot met 150-122. Vooral via de bank kon Toronto vlot scoren, want Powell was goed voor 29 punten en Ibaka scoorde 27 punten.

Ook in Boston zijn ze al zeker van een plaats in de tweede ronde. De Celtics zijn er namelijk in geslaagd om in hun serie met 4-0 te winnen van de Philadelphia 76ers. Deze nacht wonnen ze hun laatste wedstrijd tegen Philadelphia met 110-106 na opnieuw een sterke prestatie van Jayson Tatum (28 punten en 15 rebounds). Kemba Walker scoorde 32 punten.