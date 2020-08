Indrukwekkende LeBron James zet LA Lakers op 3-1 voorsprong tegen Portland Trail Blazers

De LA Lakers waren slecht begonnen aan de play-offs, maar ze hebben de scheve situatie ondertussen helemaal rechtgezet. LeBron James was indrukwekkend in de 135-115 zege tegen de Portland Trail Blazers. Daardoor staat de stand nu op 3-1 voor de LA Lakers.

De Lakers zijn op weg naar de tweede ronde van de play-offs. Vannacht wonnen ze hun derde wedstrijd op rij tegen de Portland Trail Blazers. Het werd 135-115 na 30 punten van LeBron James. Anthony Davis was goed voor 18 punten.

Ook de Milwaukee Bucks staan nu op één wedstrijd van de tweede ronde. Ze wonnen vannacht met 121-106. Giannis Antetokounmpo scoorde 31 punten en was goed voor 15 rebounds. Ook hier is de stand nu 3-1 in het voordeel van de Bucks.

In de serie tussen de Houston Rockets en Oklahoma City Thunder is het spannender. OKC won vannacht met 114-117 dankzij 30 punten van Schroder en daardoor is de stand nu 2-2. Miami Heat tenslotte is wel al zeker van een plaats in de tweede ronde na een 87-99 zege tegen de Indiana Pacers. De Heat wonnen zo 4 wedstrijden op rij (4-0).