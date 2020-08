LA Lakers opnieuw torenhoog favoriet om de NBA-titel in de wacht te slepen na de resultaten van de voorbije dagen

Het gaat opnieuw vlot bij de LA Lakers. De voorbije weken liep het iets minder, maar sinds de play-offs begonnen zijn lopen de scores opnieuw hoog op bij de ploeg van LeBron James en Anthony Davis.

93, 111, 116 en 135. De LA Lakers zijn de voorbije dagen opnieuw goed op dreef met enkele hoge scores. Vooral vannacht maakten ze indruk tegen de Portland Trail Blazers. Voor de rust scoorden ze namelijk 80 punten en ze eindigden dus op 135.

Eén van de sterkhouders is uiteraard LeBron James. Vannacht liet hij opnieuw zijn klasse zien met 30 punten en 10 rebounds en ook de voorbije dagen was hij uitstekend aan het spelen. Ook Anthony Davis laat zien waarom hij een superster is en met Kyle Kuzma hebben de LA Lakers een jong toptalent die de basket opnieuw aan het vinden is na enkele moeilijke maanden.

De komende weken zien er dus rooskleurig uit voor de LA Lakers, maar toch zullen ze nog enkele straffe concurrenten tegenkomen. In het westen zullen ze het in de finale normaal gezien moet opnemen tegen de LA Clippers, maar de grote rivaal heeft het voorlopig niet onder de markt tegen de Dallas Mavericks en Luka Doncic (stand is 2-2).

Moesten de Lakers daarna doorstoten naar de grote finale, is het niet duidelijk tegen welke ploeg het uit het oosten zal zijn. De Milwaukee Bucks zijn topfavoriet, maar de Toronto Raptors (4-0 zege tegen Brooklyn Nets) en Boston Celtics (4-0 zege tegen Philadelphia 76ers) maken indruk. Het beloven dus nog spannende weken te worden in de NBA.