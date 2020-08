Giannis Antetokounmpo verkozen tot Defensive Player of the Year

Giannis Antetokounmpo is verkozen tot Defensive Player of the Year in de NBA, de Griekse alleskunner werd vorig seizoen ook al verkozen tot MVP.

Antetokounmpo was dit seizoen goed voor gemiddeld 13,6 rebounds per wedstrijd en een block en een steal per match. Geen enkele speler dwingt de tegenstander tot een lager shotpercentage dan Antetokounmpo. In de verkiezing heeft Antetokounmpo een straat voorsprong op Anthony Davis en Rudy Gobert, maar het kan nog beter volgens de Griek. "Dit was mijn beste defensieve seizoen ooit, maar er is nog progressiemarge. Ik denk dat ik nog veel beter kan worden"